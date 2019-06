Coronel David defende Bolsonaro sobre decisão da demarcação de terras indígenas

O deputado estadual Coronel David (PSL) saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PSL) durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na terça-feira (25).

O parlamentar se posicionou em relação a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso de suspender o trecho de Medida Provisória do Governo Federal que transferiu a demarcação de terras indígenas para a competência do Ministério da Agricultura, comandado pela ministra Tereza Cristina (DEM).

O parlamentar destacou que “todas as ações que estão sendo feitas pelo presidente Jair Bolsonaro estão em consonância com os compromissos assumidos com a classe produtora durante a campanha eleitoral. Mesmo com esta decisão, tenho certeza que ele não vai medir esforços para que as suas promessas junto ao povo sejam cumpridas”, finalizou.

O ministro acolheu pedidos em ações movidas pela Rede Sustentabilidade, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) e a decisão faz com que a função volte, provisoriamente, à Fundação Nacional do Índio (Funai).

