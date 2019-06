Coronel David participa de evento sobre violência contra a mulher

Em Ponta Porã, o deputado estadual Coronel David (PSL) participou, na quinta-feira (6), de uma audiência pública para discutir o aumento da violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul, especificamente na região de fronteira.

O deputado reforça o apoio para criar leis que combatam e punam agressores. “No ano passado foram mais de 500 casos de violência doméstica em Ponta Porã, por isso a necessidade de estar presente a este evento, para demonstrar o meu apoio como parlamentar ao criar leis que combatam e punam agressores, buscando iniciativas para que as mulheres consigam se livrar do ciclo de violência psicológica e física sofrido por elas”.

Para a proponente do encontro, vereadora Anny Espíndola, o evento foi fundamental para criar parcerias que combatam a impunidade em casos de agressão ou feminicídio. "Muitas vezes as mulheres estão inseridas nesse contexto de criminalidade, seja em relacionamentos com homens envolvidos com tráfico de drogas ou facções, seja simplesmente por estar em algum lugar no momento de uma execução e acabam morrendo dessa forma. A fronteira seca facilita a fuga de agressores de um país para outro, por isso precisamos afinar a cooperação nas investigações. Nosso relacionamento é muito bom com as autoridades do Paraguai, mas precisamos combater todas as formas de violência contra a mulher em uma tratativa binacional".

Participaram também da audiência a secretária especial de cidadania em MS, Luciana Azambuja, e a coordenadora de políticas públicas para as mulheres de Pedro Juan, além de representantes da OAB/MS, Polícia Militar e Polícia Civil, lideranças de bairro e acadêmicos.

