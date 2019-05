Coronel David reforça combate ao feminicídio com viatura à Delegacia da Mulher

O lançamento da Campanha de Estadual de Combate ao Feminicídio que aconteceu na última segunda-feira (27) no auditório da governadoria contou com a presença do deputado Coronel David (PSL), do presidente da Assembleia Legislativa Paulo Corrêa (PSDB) e do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Paschoal Carmello Leandro.



O parlamentar participou da assinatura de um de termo de sessão e da entrega de um veículo à Delegacia da Mulher, para uso da força policial do estado no combate a crimes contra a mulher.



O Brasil é o quinto país em atos de feminicídio. Em Mato Grosso do Sul, os crimes contra a mulher teve um aumento de 8,3% no primeiro quadrimestre de 2019, e 100% de aumento nos crimes.



"Com ações como a de hoje [segunda-feira], vamos vencer a batalha contra esse mal, através da educação, medidas preventivas e punição rigorosa ao que comete crime contra a mulher,” ressaltou Coronel David, que também é vice-presidente dos Direitos da Mulher e Combate a Violência Doméstica e Familiar.



Por meio da lei n° 5.202/2018, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul instituiu o dia 1° de junho como o “Dia Estadual de Combate ao Feminicídio”, uma forma de sensibilizar e conscientizar toda a sociedade de que a violência sofrida pelas mulheres, muitas das vezes, culmina com a morte. Combater o feminicídio é responsabilidade de todos os cidadãos.

Deixe seu Comentário

Leia Também