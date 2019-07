Pesquisa “IBP” mostra Coronel David como deputado mais atuante

O deputado estadual Coronel David foi apontado como o parlamentar mais atuante da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS), pela pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa (IBP).

O levantamento coloca o parlamentar do Partido Social Liberal (PSL) em 1º lugar com 15,13% de aprovação popular. “Sinto-me honrado e agradecido pela confiança que os sul-mato-grossenses depositam em meu trabalho na Assembleia. Isso mostra que estamos no caminho certo e seguimos firmes no propósito de realizar uma atuação parlamentar que garanta mais segurança à sociedade, bem como continuar desenvolvendo cada vez mais o nosso Mato Grosso do Sul”, definiu.

Coronel David foi eleito em 2018 com 45.903 votos. Além de atuar na fiscalização dos atos do Executivo Estadual e criar leis relevantes à sociedade, o parlamentar desempenha diversas funções importantes enquanto presidente da comissão de Segurança Pública e Defesa Social, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar, membro da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, coordenador da Frente Parlamentar de Segurança Pública de Fronteira e Sistema Penitenciário (FPSPFP) e membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

Metodologia

A pesquisa estimulada sobre a aprovação política entre os deputados estaduais foi realizada entre os dias 1º e 3 de julho de 2019. 1.500 pessoas foram entrevistadas em 15 municípios do estado.

