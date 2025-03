Indicação de Gleisi Hoffmann gera reações divergentes no Congresso

A nomeação da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, anunciada na última sexta-feira (28), gerou um amplo espectro de reações entre os parlamentares.

A escolha da líder petista para a articulação política do governo tem sido amplamente debatida nas redes sociais, com manifestações tanto de apoio quanto de crítica.

Na oposição, a nomeação de Gleisi foi vista como um sinal preocupante para a relação do governo com o Congresso. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), usou sua conta nas redes sociais para expressar seu descontentamento.

Para ele, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já enfrenta uma crise de credibilidade, optou por colocar à frente da interlocução com o Congresso uma figura marcada por uma trajetória de "conflitos, radicalização ideológica e dificuldades na construção de consensos".

"A nomeação é mais um sinal preocupante de que o país está seguindo por um caminho perigoso", disse Zucco.

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) também não poupou críticas à escolha de Gleisi. Em sua publicação, o parlamentar afirmou que a nomeação da petista para um cargo tão importante na articulação do governo é uma escolha de "Lula para a Secretaria de Relações Institucionais, a pasta responsável pela articulação política, ninguém mais, ninguém menos que Gleisi, a mulher mais odiada do Congresso".

A frase reflete o posicionamento de boa parte da oposição, que considera a petista uma figura divisiva.

Em tom irônico, o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) comentou: “Gleisi nas Relações Institucionais, maravilha! Está indo na direção certa, mas se Lula colocar Janja na Casa Civil, afunda o governo ainda mais rápido. Na torcida aqui, força Lula”.

Van Hattem fez uma observação crítica, mas ao mesmo tempo demonstrou um certo ceticismo quanto à eficácia da nomeação, sugerindo que o governo poderia se prejudicar ainda mais com outras escolhas controversas.

No entanto, entre os aliados do governo, a reação foi diferente. O deputado André Janones (Avante-MG), que tem se alinhado com o governo Lula, parabenizou Gleisi pela indicação. Em um post nas redes sociais, Janones expressou confiança na capacidade da petista para a função, afirmando que ela tem uma “capacidade gigantesca” para o cargo e desejando-lhe “boa sorte nesse novo desafio”.

A deputada Dandara Tonantzin (PT-MG) também saiu em defesa de Gleisi, destacando sua experiência e competência. “Parabéns, Gleisi, companheira e amiga, que agora assume um grande desafio como ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Um cargo de grande importância na interlocução do Executivo com o Legislativo, que Gleisi irá assumir com grande responsabilidade”, escreveu.

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), outro aliado do governo, também se pronunciou em apoio à escolha de Gleisi, ressaltando sua competência e liderança. "Tenho certeza de que a competência e a liderança de Gleisi serão fundamentais para fortalecer o diálogo e a articulação institucional nessa nova fase de reconstrução do país", afirmou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também