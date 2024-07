Janja encontra prefeita de Paris para discutir sobre Aliança contra a Fome

Neste sábado (27), a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, se reuniu com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, para conversar sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal iniciativa da presidência brasileira no G20 ( grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo).

“Um dos grandes propósitos da Aliança é conectar financiamento com países e governos interessados em investir em políticas públicas de sucesso”, escreveu Janja no X.

“O apoio e envolvimento dos governos locais é imprescindível para o sucesso da Aliança, tanto no compartilhamento de seus modelos de políticas públicas para a erradicação das desigualdades, mas também incentivando seus países a aderirem a esse grande movimento”, disse Janja.

Janja está representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital francesa durante os Jogos Olímpicos 2024. Segundo ela, a conversa com a prefeita da capital francesa também abordou temas como democracia, papel das mulheres nos espaços de decisão e poder e desafios impostos pela desinformação e pelas fake news.

