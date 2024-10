JD1TV: Adriane vota e fala em "expectativas positivas" para hoje

A atual prefeita de Campo Grande e candidata à reeleição, Adriane Lopes, votou na Escola Municipal Professor Virgílio Alves de Campos, acompanhada da senadora Tereza Cristina e da família, o deputado estadual Lídio Lopes e os filhos do casal.

A prefeita disse estar com expectativas positivas para o resultado deste 1º turno, pois fez uma campanha limpa, "com pés no chão", apresentando as propostas de trabalho para o futuro da Capital.

Para o segundo turno, Adriane se mostrou confiante e afirmou que estará concorrendo, e que seguirá a mesma linha de campanha do 1º turno. "Acredito que nós já estamos no 2º turno", disse. A senadora Tereza Cristina também acredita que a prefeita seguirá na disputa, e tem certeza da reeleição: "Sensação de dever cumprido".

A candidata foi questionada sobre o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro em um eventual 2º turno, e revelou que irá atrás de todos os apoiadores que puder.

Adriane acompanhará a apuração dos votos em casa, ao lado da família. "Minha bandeira é minha família. Se não tivesse meu marido e meus filhos, eu não teria tido coragem para me candidatar". Após o resultado, irá para o seu comitê.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também