JD1TV: Beto vota e diz que "estará no segundo turno"

O candidato a prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira, votou na manhã deste domingo (6), na Universidade Uniderp, localizada na Avenida Ceará. Ele estava acompanhado do governador Eduardo Riedel e da primeira dama, Mônica Riedel.

Para a imprensa, Beto destacou que sua campanha eleitoral foi muito positiva, uma vez que buscou sempre levar uma ‘resposta’ para a cidade. Além disso, ele comentou sobre o apoio do governador.

“Foi muito propositiva, sempre levando uma solução para Campo Grande sair da situação que se encontra. Por isso, nosso parceiro é o governo do estado, é o governador Eduardo Riedel, uma pessoa que tem sensibilidade e um olhar para o desenvolvimento econômico e social”, disse.

Acreditando já estar no segundo turno das eleições, por conta das pesquisas, o candidato pontuou como deve ser seu trabalho nas três semanas que precedem o segundo dia de votações para prefeitura.

“Vamos estar levando soluções, apresentando com mais complexidade aquilo que arquitetamos para Campo Grande. As dúvidas, que ficaram durante o primeiro turno, serão sanadas no segundo”, pontuou Beto Pereira.

Veja a entrevista completa:

