JD1TV: Bolsonaro grava vídeo em apoio a Beto Pereira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu seus primeiros sinais de que dará apoio para o candidato à prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira (PSDB) e a vice Coronel Neidy (PL), após gravar uma mensagem em um vídeo, onde pede votos para o tucano e a integrante do seu partido.

Essa é a primeira aparição do ex-presidente na campanha do tucano. O cenário escolhido para gravar a mensagem foi o característico, onde o líder do PL recebe seus aliados e candidatos, em Brasília.

Na mensagem, Beto Pereira agradece o apoio de Bolsonaro. "Quero agradecer o apoio do PL, da sua pessoa, da sua imagem, à nossa mudança em Campo Grande". Jair, por sua vez, é direto no pedido de votos.

"Eu peço a todos para prefeito em Campo Grande, Beto. Vice, Neidy". Ao final da gravação, Beto e Bolsonaro aparecem lado a lado segurando o martelo de Thor.

