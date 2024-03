JD1TV: Câmara dos Vereadores inaugura transmissão em TV aberta na Capital

A TV Câmara, responsável por fazer as transmitir das sessões que ocorrem na Câmara Municipal de Campo Grande, inaugurou nesta segunda-feira (11), a transmissão em rede aberta pelo canal 7.3.

Para a imprensa, o presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, destacou que a intenção é tentar fazer uma grade de transmissão que agrade as pessoas, para acompanhar a demanda que a sociedade possui. “A ideia do poder legislativo é chegar a cada vez mais até as pessoas mais simples, em suas residências. Através da televisão os vereadores terão a condição de mostrar o que eles fazem em plenário e também o que eles fazem em seu mandato”, destacou.

Além das sessões ordinárias da Câmara, que acontecem às terças e quintas, a intenção é que a grade tenha programas voltados para a cultura, a informação, cursos, esportes e outros. O Legislativo campo-grandense também conta com parcerias com as TVs abertas do Congresso Nacional para a retransmissão de conteúdos nacionais.

Representando o governador Eduardo Riedel, o adjunto da Casa Civil, João Cesar Matto Grosso, pontuou a importância dessa articulação entre a Câmara de Vereadores e a de Deputados para a transparência. “Mostrar que cada vez mais a Câmara tem transparência com sua população e levando informação, mostrando os problemas que pautam os trabalhos desta casa terão a possibilidade de apresentar o trabalho dos vereadores para os campo-grandenses”, finalizou.

Para aproveitar as transmissões, os campo-grandenses precisam apenas acessar o menu principal da televisão, procurar pela sintonia automática de canais e escolher o canal 7.3 para assistir a programação.

Assista ao momento em que a trasmissão foi inaugurada:

