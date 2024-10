JD1TV: Carlão pede votos para Adriane Lopes

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande Vereador Carlão declarou o voto na prefeita Adriane Lopes (PP) que disputa o segundo turno pela Prefeitura de Campo Grande nessas Eleições 2024.



"Vamos trabalhar junto para fazer as melhorias, porque os outros prefeitos tiveram 8 anos, e a Adriane com 2 anos e meio não deu tempo de fazer as coisas necessárias para a nossa cidade, vai melhorar mais ainda, então, vamos dar esse voto de confiança para ela", falou o vereador ao lado da prefeita e da senadora, Tereza Cristina.

Assista:

