JD1TV: Em vídeo, Marquinhos diz que Adriane tinha "autonomia"

O candidato a vereador e ex-prefeito Marquinhos Trad atacou hoje (04), em vídeo distribuído na rede

social, a prefeita Adriane Lopes.

Ela tem afirmado que não teve ingerência nos seis anos que esteve como vice-prefeita, e que recebeu uma prefeitura cheia de problemas. Marquinhos atacou sua sucessora, e desmentiu diversos pontos.

Assista:

