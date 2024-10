JD1TV: Ladi Souza destaca falta de jovens na Câmara e fala de projetos

Ladi Souza participou da Sabatina do JD1 e nele, a candidata de 28 anos afirmou que a Câmara de Campo Grande precisa de mais jovens ocupando o cargo de vereador.

A bandeira de sua campanha é voltada para o combate às desigualdades, saúde mental e direitos humanos. Além disso, pretende fomentar a criação do Hospital Público Veterinário.

Mesmo ela lembrando que o hospital não faz parte da cartela de trabalho de um vereador, Ladi pretende fazer alianças necessárias para que o projeto saia do papel.

Assista:

