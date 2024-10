JD1TV: Neide Rodrigues diz que Capital necessita de mais mulheres no poder

A fim de defender a categoria dos bancários, trabalhadores e das mulheres, Neide Rodrigues está na briga por uma vaga na Câmara Municipal. Ela que é presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região, planeja ter um mandato baseado nos seus 30 anos de experiência no movimento sindical.

“Temos uma necessidade de mulheres ocuparem espaços de poder”, disse a candidata se referindo ao cenário político de Campo grande. E quer trabalhar para alcançar a taxa zero de feminicídios na Capital.

Pretende, ainda, trabalhar por toda Campo Grande, especialmente pelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho.

Assista:

