JD1TV: Professor Juari promete continuar luta em defesa dos professores

O candidato à reeleição, Professor Juari, aproveitou a sabatina do JD1 para reafirmar o compromisso que fez com a comunidade escolar quando se colocou à disposição pela primeira vez, para concorrer ao cargo de vereador.

Ele ainda afirmou que tem honrado o compromisso, e que tem trabalho pela melhoria na qualidade do ensino. “Educação é o caminho”, disse. Pois, de acordo com o vereador, quem investe na educação economiza na segurança pública e assistência social.

Juari ainda ressaltou que quer conquistar o voto de todos, e que seu eleitor tem perfil critico, são eles: professores, acadêmicos, comerciantes.

Assista:

