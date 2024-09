JD1TV: "Quero voltar para reforçar o movimento comunitário", diz Chiquinho Telles

Chiquinho Telles, ex-vereador de Campo Grande, participou de um episódio das sabatinas com os candidatos a vereadores da Capital. E ele falou sobre a campanha para voltar a ocupar uma cadeira da Câmara Municipal.

“Tenho que voltar”, afirma Chiquinho. O candidato pretende continuar trabalhando pelo movimento comunitário, e durante a sabatina, destacou o fortalecimento do movimento durante o seu mandato.

Além disso, quer implantar a 'UPAVET', uma UPA que focará no atendimento dos animais, onde eles poderão passar por cirurgias, ser internados e ter acesso à medicamentos.

Assista:

