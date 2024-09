JD1TV: "Todo mundo tem que ter direito à cidade", diz Jean Ferreira

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Jean Ferreira, participou das sabatinas do JD1. Um dos seus maiores focos é defender e trabalhar pelos direitos da população LGBTQIAPN+ de Campo Grande.

Como militante, ativista, e gay, Jean quer adentrar à política, pois para ele, quando trabalha pela comunidade LGBT, atinge todas as camadas da população. “É um sentido na minha vida”, afirmou.

Jean também lembrou que o Mato Grosso do Sul é um dos Estados mais violentos contra LGBTs, e que não se enxerga no cenário político da Capital. Por isso, busca abrir espaço para a comunidade dentro da Câmara.

Assista:

