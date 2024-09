JD1TV: Trutis diz que "valores continuam os mesmos" e defende bolsonarismo

Loester Trutis é o candidato a vereador entrevistado pelo JD1 nesta terça-feira (17). Ele destacou a sua passagem no cargo de deputado federal, quando garantiu dinheiro para construir um centro de robótica em Campo Grande.

Porém, o dinheiro está parado em caixa pois a atual governança da Capital, incluindo os vereadores, não executaram o projeto. Por isso, Trutis relembrou que os ocupantes da Câmara devem cobrar os prefeitos, e é para isso que ele deseja ser eleito.

Trutis ainda revelou que não se afastou do núcleo bolsonarista, pois continua com os mesmos valores. E se diz feliz pela direita estar crescendo em Campo Grande.

