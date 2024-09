Juiz defere registro de Rose Modesto para corrida pela prefeitura

O juiz eleitoral Ariovaldo Nantes Corrêa deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de Rosiane Modesto de Oliveira, conhecida como Rose Modesto, para concorrer ao cargo de Prefeito de Campo Grande.

Conforme a sentença, o pedido de registro coletivo foi feito pelo partido UNIDOS POR CAMPO GRANDE (PDT/UNIÃO). Todos os documentos exigidos pela legislação foram apresentados e o edital foi publicado. O prazo legal para impugnação transcorreu sem contestação, e o Ministério Público Eleitoral se manifestou favoravelmente ao deferimento.

O juiz confirmou que a documentação estava completa e que a candidata atende às condições de elegibilidade, sem qualquer informação de inelegibilidade. Com base nisso, foi deferido o registro de candidatura Rose Modesto.

