Juiz determina prisão de ex-presidente do Peru

Priscilla Porangaba, com informações da Agência Brasil

O juiz Jorge Chávez Tamariz, do Terceiro Juizado de Investigação Especializada, definiu a prisão preventiva do ex-presidente do Peru Pedro Pablo Kuczynski, por um período de 36 meses.

O ex-presidente é acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa contra o Estado, em processo sobre corrupção envolvendo a empreiteira brasileira Odebrecht.

O juiz rejeitou o pedido do Ministério Público para encarceramento da secretária pessoal do ex-presidente, Gloria Kisic, e seu motorista, José Luís Bernaola. Eles deverão pagar multa e permanecer reclusos em casa.

