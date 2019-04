Ex-presidente peruano é declarado morto

Rayani Santa Cruz, com informações de R7

Saiba Mais Internacional Ex-presidente tenta suicídio ao receber ordem de prisão

O ex-presidente peruano Alan García, 69 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (17), horas após atirar contra a própria cabeça, durante o cumprimento de um mandado de prisão, em Lima.

Coforme o R7, a informação foi confirmada pelo advogado do ex-presidente, Erasmo Reyna, no Twitter.

García foi levado pelos próprios policiais da casa dele, no bairro de Miraflores, até um hospital próximo, onde passou por cirurgia.

Informações divulgadas pelo hospital davam conta de que o ex-presidente teve três paradas cardiorrespiratórias depois de dar entrada na unidade de saúde.

Em frente ao hospital Casimiro Ulloa centenas de apoiadores de García choravam após a notícia da morte.

O político é acusado de receber dinheiro de propina da construtora Odebrecht para favorecer a empreiteira nas obras da linha 1 do metrô de Lima.

Os investigadores apontam que cerca de US$ 4 milhões estavam depositados em uma conta de Luis Nava, ex-secretário de García durante seu segundo mandato presidencial. Ele sempre negou as acusações.

Saiba Mais Internacional Ex-presidente tenta suicídio ao receber ordem de prisão

Deixe seu Comentário

Leia Também