Lagartixa, Caburé e Café; veja os nomes mais inusitados da corrida eleitoral da Capital

Com 486 candidatos à vereador em Campo Grande, o que não falta é uma diversidade de nomes na corrida eleitoral da Capital, no entanto, alguns nomes se destacaram mais que outros, chamando atenção dos eleitores campo-grandenses.

Com nomes que vão desde ‘Abelha’ e ‘Alfredo Lagartixa’ até ‘Café’ e ‘Grazy Galvão da Marykay, o que não faltou foi criatividade na hora de alguns candidatos escolherem os “nomes políticos” que irão carregar durante a eleição e, caso se elejam, durante seus mandatos na Casa de Leis da Capital.

Nas redes sociais, eleitores da Capital reagiram às escolhas de nomes, e no bom-humor campo-grandense, riram da situação e fizeram piada dos ‘títulos’ escolhidos por alguns. “É aquela coisa, se caso der errado o marketing já deu certo”, brincou uma internauta.

Confira a lista com algum dos nomes mais “inusitados”:

Abelha

Alfredo Lagartixa

Bahia Vaz

Bakana Radialista

Bolivinha Borracha

Caburé Boaventura

Café

Castelo da Pax

Cazuza

Celsinho Lanches

Charupa do Povo

Devair Pereira Nego do Povo

Esquerdinha

Fernando Pão

Grazy Galvão da Marykay

Guilherme Big Boss

Hulk

Jayme Macarrão

Nego Dudu

Nei Pretinho Pedreiro Mesmo

Original Motos

Papy

Pedrão do Nova Lima

Ramão do Pão

Sebastião GVT

Veterinário Totó

