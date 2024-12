Lira pode assumir o Ministério da Agricultura

Arthur Lira (PP), atual presidente da Câmara dos Deputados, pode estar a caminho de um posto estratégico no governo Lula, e poderia ser o Ministério da Agricultura. A informação, divulgada pela Revista Veja, aponta que o parlamentar é uma das principais apostas para o início de 2025.

Lira, que deixa a presidência da Câmara com capital político elevado, foi peça-chave na aprovação de projetos cruciais, como o pacote de corte de gastos e a regulamentação da reforma tributária. Essas conquistas o colocaram como figura indispensável para o governo.

“O governo precisa dele, não tem apoio na Casa”, confidenciou um deputado próximo, destacando a dependência do Planalto em relação à habilidade de articulação de Lira.

A informação já movimenta os bastidores de Brasília, visto que uma possível reforma ministerial pode ocorrer no início de 2025.

