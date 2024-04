Lucas de Lima é eleito para Comissão de Saúde e Zeca para Assuntos Indígenas

As atas de eleições de mais duas comissões permanentes da Casa de Leis foram publicadas ontem (17), no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

O Parlamento estadual tem 17 comissões permanentes, sendo que 16 tiveram suas presidências e vice-presidências oficializadas.

A Comissão de Saúde será presidida pelo deputado Lucas de Lima (PDT) e terá como vice-presidente o deputado Caravina (PSDB). Os demais integrantes desse grupo são os deputados Antonio Vaz (Republicanos), Junior Mochi (MDB), Lia Nogueira (PSDB).

Presidida por Zeca do PT, a Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas terá como vice-presidente a deputada Lia Nogueira. Também compõem o grupo os parlamentares Renato Câmara (MDB), Zé Teixeira (PSDB) e João Henrique (PL).

De acordo com o Regimento Interno da ALEMS (Resolução 65/08), as comissões permanentes são constituídas por cinco deputados.

Veja as comissões que já foram definidas

Comissão de Controle da Eficácia Legislativa e Legislação Participativa - Zé Teixeira (Presidente)/ Jamilson Name (Vice)

Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Renato Câmara (presidente)/ Lucas de Lima (Vice)

Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação - Junior Mochi (Presidente)/Rinaldo Modesto (Vice).

Comissão Permanente de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos - Lidio Lopes (Presidente)/Renato Câmara (Vice)

Comissão Permanente de Serviços Públicos, Obras, Transportes, Infraestrutura e Administração -Roberto Hashioka (Presidente)/Gleice Jane (vice)

Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar – Mara Caseiro (Presidente)/ Lia Nogueira (vice).

Comissão de Assistência Social e Seguridade Social - Lia Nogueira (presidente)/ Mara Caseiro (vice)

Comissão de Finanças e Orçamento - Pedrossian Neto (Presidente)/Coronel David (vice)

Comissão de Educação, Cultura e Desporto – Rinaldo Modesto (Presidente)/Junior Mochi (vice)

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio – Antonio Vaz (presidente)/ Jamilson Name (vice)

Comissão de Segurança Pública e de Defesa Social – Coronel David (presidente)/ Pedro Caravina (vice)

Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária – Neno Razuk (presidente)/ Pedro Caravina (vice)

Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor – Gleice Jane (presidente)/ Rinaldo Modesto (vice)

Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira – Marcio Fernandes (presidente)/ Zé Teixeira (vice)

Comissão de Saúde - Lucas de Lima (Presidente)/ Pedro Caravina (vice).

Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas – Zeca do PT (presidente)/ Lia Nogueira (vice)

