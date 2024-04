Sete projetos devem ser votados na Câmara Municipal na última sessão do mês

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam sete Projetos de Lei na sessão ordinária desta terça-feira (30), incluindo colocação de placa ou cartaz informativo sobre filmagem em pet shpos e mudança de denominação de EMEI.

Em única discussão e votação, serão votados dois Projetos em Plenário. O Projeto de Lei n. 11.274/24, de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a outorga onerosa de alteração do uso do solo na zona de expansão urbana (OOAUS/ZEU) e dá outras providências.

E o Projeto de Resolução n. 533/23, que institui a Medalha Legislativa “Desembargador Romero Osme Dias Lopes” em homenagem ao Dia do Poder Judiciário. A proposta é de autoria dos vereadores William Maksoud e Carlos Augusto Borges (Carlão).

Segunda discussão

Parlamentares apreciam o Projeto de Lei n. 10.912/23, de autoria do vereador Professor André Luis, que dispõe sobre a colocação de placa ou cartaz informativo sobre filmagem de ambientes nos estabelecimentos que prestam serviços de banho e tosa de animais e dá outras providências.

Também o Projeto de Lei n. 11.155/23, de autoria do vereador Clodoilson Pires, que dispõe sobre Protocolo Individualizado de Avaliação (PIA) para os alunos com transtornos globais de desenvolvimento, incluindo-se Transtorno do Espectro Autista-TEA, nas instituições de ensino do município.

E o Projeto de Lei n. 11.276/24, de autoria do vereador Valdir Gomes, que altera a denominação da Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI Indubrasil para Escola Municipal de Educação Infantil Professora Selma Aparecida Ferreira Leal Tomm.

Primeira discussão

Será analisaso o Projeto de Lei n. 11.002/23, de autoria do vereador Papy, que cria o dossiê crianças e adolescentes protegidos e dá outras providências.

E o Projeto de Lei n. 11.271/24, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges, que institui no calendário de eventos, no segundo fim de semana de cada mês, a “Feira Comunitária do Bairro Santo Antônio” no município de Campo Grande – MS.

