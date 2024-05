Riedel destaca saldo positivo do MS Day em Nova York

Após uma semana de reuniões e eventos no MS Day Internacional, em Nova York, o governador Eduardo Riedel destacou o saldo positivo do evento, apontando para o interesse de investidores internacionais no Estado.

Em encontros com empresários e possíveis investidores, o governador apresentou os projetos estruturantes do Estado, que juntos ultrapassam R$ 27 bilhões e vão seguir para concessão e PPP (Parceria Pública-Privada), além de investimentos em setores como infraestrutura, celulose e bioenergia.

“Fomos a Nova Iorque plantar o futuro. Somos um Estado que tem a segunda maior capacidade de investimento no Brasil, ambiente positivo de negócios, ativo ambiental e índice positivo em diferentes setores. Isto chamou a atenção dos investidores nacionais e internacional, pois estamos em outro patamar e queremos colocar o Estado em outra dimensão”, afirmou Riedel.

O governo do Estado tem planos para concessão das rodovias BR-262, BR-267 e MS-040, com estimativas de 8,7 bilhões em investimentos privados. O Estado também estuda a concessão de um porto e aeroportos regionais, cujos investimentos estimados são de R$ 631 milhões.

Outro eixo estudado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) são as unidades hospitalares que abrangem as quatro macrorregiões de saúde, totalizando R$ 16,6 bilhões de investimentos, com hospitais de Campo Grande, Dourados, Coxim, Três Lagoas e Corumbá.

O órgão também realiza estudos de concessão para o Parque das Nações Indígenas, incluído o Bioparque Pantanal e Parque Estadual do Prosa.

“Todos os leilões serão na B3, em São Paulo, para participação dos players internacionais. Ao apresentar as oportunidades em Nova Iorque, entramos no radar internacional”, afirmou o governador.

