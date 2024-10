Lula chama Trutis de 'inimigo' e tece elogios à Camila

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu, logo após voltar do México, uma entrevista ao jornalista Humberto Leão, da Rádio Brasil, onde comentou sobre as eleições municipais nas capitais do país e citou Campo Grande.

Durante a entrevista, Lula expressou otimismo na chapa da candidata à prefeitura Camila Jara e seu vice, o deputado estadual Zeca do PT. "Camila está fazendo um ótimo trabalho na Câmara Federal. É uma excelente pessoa, eu a conheço desde menina", afirmou o presidente, que também elogiou Zeca, a quem chamou de "velho companheiro de militância".

Ainda durante a entrevista, Lula criticou o bolsonarista Loester Trutis, conhecido como Tio Trutis, ex-deputado federal por Mato Grosso do Sul, que atualmente concorre ao cargo de vereador na Capital. "Não podemos deixar esse cara voltar. Esse sujeito, que é nosso inimigo, não pode voltar. Se ele tem o apoio do Bolsonaro, temos que fazer de tudo para ele não retornar", disparou.

Ao JD1, Trutis respondeu à alfinetada e afirmou que “não perderia o tempo preciso de campanha respondendo ao ex-presidiário”.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também