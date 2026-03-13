Menu
Menu Busca sexta, 13 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
PolÃ­tica

Lula defende supervisÃ£o mÃ©dica para uso de Ozempic: 'nÃ£o Ã© um prÃªmio'

A fala se deu apÃ³s o prefeito do Rio de Janeiro (RJ),Â Eduardo PaesÂ (PSD), anunciar que vaiÂ incorporar o remÃ©dio Ã  rede pÃºblica do municÃ­pio a partir da prÃ³xima semana

13 marÃ§o 2026 - 18h41Brenda Assis
Segundo Paes, a introdução do medicamento na rede pública de saúde da cidade do Rio ocorrerá a partir de terça-feira (17)Segundo Paes, a introduÃ§Ã£o do medicamento na rede pÃºblica de saÃºde da cidade do Rio ocorrerÃ¡ a partir de terÃ§a-feira (17)   (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta sexta-feira (13), que pacientes que utilizam Ozempic precisam receber orientação médica. O medicamento é usado para tratar diabetes tipo 2, mas tem sido utilizado para acelerar o emagrecimento.

A fala se deu após o prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes (PSD), anunciar que vai incorporar o remédio à rede pública do município a partir da próxima semana. Os dois participaram, na manhã desta sexta, da inauguração do Setor de Trauma do novo Hospital Federal do Andaraí (HFA), na região da Grande Tijuca, no Rio de Janeiro.

“Essa questão é delicada. Veja, a gente não pode tirar do médico a obrigação do médico orientar corretamente as pessoas. […] Se o médico não orientar corretamente, nós vamos ter problema. O remédio não é um prêmio para quem é relaxado, o remédio tem que ser dado para as pessoas que, por necessidade de saúde, não conseguem emagrecer”, afirmou o presidente.

O titular do Planalto continuou: “Primeiro, a qualidade da comida: nós somos obrigados orientar as pessoas que elas precisam comer comida saudável. Você não pode dar de presente uma injeção para as pessoas emagrecerem se a pessoa quer comer quatro rabadas por dia, três feijoadas e um quilo de torresmo”.

Lula também criticou as pessoas que não fazem exercício físico e incentivou a prática de caminhadas.

“Por que que as pessoas não andam meia hora por dia, por que não caminham, por que não fazem ginástica? As pessoas têm que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco. O cara vai comprar pão, vai de carro. O cara vai na farmácia, vai de carro. Sabe? Anda um pouco. Ele tem que aprender que andar faz bem”, disse.

Ozempic na rede pública do Rio

Segundo Paes, a introdução do medicamento na rede pública de saúde da cidade do Rio ocorrerá a partir de terça-feira (17).

“Terça-feira que vem a gente está esperando o grande anúncio do [ministro Alexandre] Padilha, que está saindo caro essa conta, nós introduzimos o Ozempic na rede pública de saúde da cidade do Rio de Janeiro, no Super Centro da Zona Oeste”, declarou o prefeito.

A patente da semaglutida, princípio ativo de medicamentos como o Ozempic e o Wegovy, expira na próxima sexta-feira, 20 de março.

Paes também pediu que o governo federal incorpore o produto em toda a rede pública do país.

“O povo quer Ozempic, presidente. Bota pilha no Padilha, acelera com o Padilha que o senhor tem que botar Ozempic na rede pública do SUS do Brasil inteiro, para todo mundo, este ano, que vai todo mundo ficar bonitão”, brincou.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Pela segunda vez em oito meses, Israel e EUA lançam uma agressão contra o Irã
PolÃ­tica
Brasil, ColÃ´mbia e MÃ©xico pedem cessar-fogo no Oriente MÃ©dio
Deputado e correligionários - Foto: Sarah Chaves
PolÃ­tica
Paulo Duarte quer encontro com a direÃ§Ã£o nacional do PSB antes de sair do partido
Barbosinha
PolÃ­tica
Barbosinha confirma saÃ­da do PSD e avalia filiaÃ§Ã£o ao Republicanos
Foto: Divulgação
PolÃ­tica
PSDB organiza ato de filiaÃ§Ã£o para ampliar base em Campo Grande
Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet
PolÃ­tica
Sem definir partido, Simone confirma disputa ao Senado por SÃ£o Paulo
Presidente Lula
PolÃ­tica
Lula pode vir a Campo Grande antes de conferÃªncia da ONU sobre espÃ©cies migratÃ³rias
Deputados analisam projeto que amplia informação sobre depressão infantil
PolÃ­tica
Deputados analisam projeto que amplia informaÃ§Ã£o sobre depressÃ£o infantil
Foto: Izaias Medeiros
PolÃ­tica
CÃ¢mara de Campo Grande analisa criaÃ§Ã£o da ClÃ­nica da FamÃ­lia itinerante
A ação aconteceu na manhã de hoje
PolÃ­tica
Pessoas em situaÃ§Ã£o de rua sÃ£o encontradas morando em capelas de cemitÃ©rio em CorumbÃ¡
O encontro aconteceu nesta quarta
PolÃ­tica
FÃ³rum nacional reÃºne secretÃ¡rios estaduais para discutir planejamento governamental em MS

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena soldado da PMMS por vÃ­deo em rede social com piada gravada em oficina
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
JustiÃ§a
Assassinato brutal de mulher no Los Angeles: rÃ©us sÃ£o absolvidos e crime fica impune
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
PolÃ­cia
FacÃ§Ã£o usava propina para arremessar drogas e celulares em presÃ­dio de Campo Grande
Mais Social é um programa para famílias em situação de vulnerabilidade
PolÃ­cia
Governo de MS investiga fraude no programa Mais Social e exonera servidora