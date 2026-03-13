Lula defende supervisÃ£o mÃ©dica para uso de Ozempic: 'nÃ£o Ã© um prÃªmio'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta sexta-feira (13), que pacientes que utilizam Ozempic precisam receber orientação médica. O medicamento é usado para tratar diabetes tipo 2, mas tem sido utilizado para acelerar o emagrecimento.

A fala se deu após o prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes (PSD), anunciar que vai incorporar o remédio à rede pública do município a partir da próxima semana. Os dois participaram, na manhã desta sexta, da inauguração do Setor de Trauma do novo Hospital Federal do Andaraí (HFA), na região da Grande Tijuca, no Rio de Janeiro.

“Essa questão é delicada. Veja, a gente não pode tirar do médico a obrigação do médico orientar corretamente as pessoas. […] Se o médico não orientar corretamente, nós vamos ter problema. O remédio não é um prêmio para quem é relaxado, o remédio tem que ser dado para as pessoas que, por necessidade de saúde, não conseguem emagrecer”, afirmou o presidente.

O titular do Planalto continuou: “Primeiro, a qualidade da comida: nós somos obrigados orientar as pessoas que elas precisam comer comida saudável. Você não pode dar de presente uma injeção para as pessoas emagrecerem se a pessoa quer comer quatro rabadas por dia, três feijoadas e um quilo de torresmo”.

Lula também criticou as pessoas que não fazem exercício físico e incentivou a prática de caminhadas.

“Por que que as pessoas não andam meia hora por dia, por que não caminham, por que não fazem ginástica? As pessoas têm que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco. O cara vai comprar pão, vai de carro. O cara vai na farmácia, vai de carro. Sabe? Anda um pouco. Ele tem que aprender que andar faz bem”, disse.

Ozempic na rede pública do Rio

Segundo Paes, a introdução do medicamento na rede pública de saúde da cidade do Rio ocorrerá a partir de terça-feira (17).

“Terça-feira que vem a gente está esperando o grande anúncio do [ministro Alexandre] Padilha, que está saindo caro essa conta, nós introduzimos o Ozempic na rede pública de saúde da cidade do Rio de Janeiro, no Super Centro da Zona Oeste”, declarou o prefeito.

A patente da semaglutida, princípio ativo de medicamentos como o Ozempic e o Wegovy, expira na próxima sexta-feira, 20 de março.

Paes também pediu que o governo federal incorpore o produto em toda a rede pública do país.

“O povo quer Ozempic, presidente. Bota pilha no Padilha, acelera com o Padilha que o senhor tem que botar Ozempic na rede pública do SUS do Brasil inteiro, para todo mundo, este ano, que vai todo mundo ficar bonitão”, brincou.

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