Lula organiza ato em memória do 8 de janeiro focando na defesa da democracia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu início à distribuição de convites para o ato em memória das manifestações golpistas de 8 de janeiro, que ocorrerá no Palácio do Planalto.

Diferentemente do evento “Democracia Inabalada”, realizado em 2024 no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF), a cerimônia de 2025 reunirá as cúpulas dos três poderes e líderes partidários no Congresso.

Entre os convidados estão os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Também foram chamados os possíveis sucessores de ambos: David Alcolumbre (União Brasil-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB). Até o momento, Lira e Pacheco não confirmaram presença.

O convite ocorre em meio a tensões crescentes entre os poderes, alimentadas pelo debate sobre o Projeto de Lei da Anistia, que beneficiaria os presos das manifestações de 8 de janeiro.

A proposta está parada na Câmara dos Deputados, aguardando a instalação de uma Comissão Especial. A medida, articulada por Lira, busca evitar que o tema interfira nas negociações para a sucessão na presidência da Casa.

Lula também determinou a presença de todos os ministros do governo no evento, que acontece sob o impacto de novos desdobramentos políticos e judiciais. Entre eles, está a expectativa sobre possíveis denúncias a serem apresentadas pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares e ex-ministros envolvidos nas manifestações golpistas.

Na edição anterior do evento, diversos governadores e congressistas de oposição optaram por não participar, reforçando o desafio de reunir representantes de todo o espectro político no ato de 2025.

Mesmo assim, o governo aposta na cerimônia como um símbolo da união em defesa da democracia e uma resposta às ameaças enfrentadas pelas instituições brasileiras.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também