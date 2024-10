Lula sanciona a criação do 'Dia Nacional da Música Gospel'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta terça (15), um projeto de lei que cria o Dia Nacional da Música Gospel, que será celebrado dia 9 de junho. A cerimônia contou com a presença de representante da bancada evangélica no Congresso.

A data faz homenagem ao nascimento da missionária e escritora Frida Maria Strandberg Vingren (1841-1940), ligada à Assembleia de Deus e que foi responsável pela criação de mais de 20 hinos.

Durante a cerimônia de assinatura, esteve presente o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), como representante da bancada evangélica. Ele, que já foi aliado do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), já teceu críticas contra Lula.

De autoria do deputado Raimundo Santos (PSD-PA), a proposta surgiu na Câmara dos Deputados no ano passado e teve parecer favorável do senador Marcos Rogério (PL-RO) e dos deputados Marco Feliciano (PL-SP) e Laura Carneiro (PSD-RJ).

