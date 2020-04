Maia diz que Bolsonaro não irá demitir Mandetta por que o ministro é popular

Da redação com informações do jornal "O Globo"

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, ao participar de uma videoconferência da Necton Investimentos, que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não vai ser demitido.

Segundo informações do jornal “O Globo”, Maia afirmou que Bolsonaro não rá demitir Mandetta por ser um ministro popular.

“O presidente trabalha muito com popularidade, popularidade de rede social. Foi assim na relação dele com Moro e tem sido assim na relação dele com Mandetta e sempre usando a estrutura paralela para tentar desqualificar o que ele considera um inimigo dele, um adversário dele”, disse o presidente da Câmara.

Maia relatou que conversou com pessoas do entorno do ministro da Saúde no fim de semana e disse a eles que Mandetta não seria demitido. Segundo o deputado, o presidente não tem condições de demitir o ministro. “Ele não tinha condições, ele sabe disso. Os mais próximos certamente falaram isso pra ele, de trocar o ministro neste momento”.

O presidente da Câmara entende que Mandetta construiu uma relação com a população que dificulta a sua demissão.

“Eu disse ao assessor dele: não vai tirar, não tem condição. O presidente sabe disso, o presidente é uma pessoa inteligente, diferente do que muitos acham. Ele pode não ter uma agenda econômica, ter outras prioridades, mas tem uma inteligência na organização da agenda dele”, afirmou Rodrigo.

