Marçal chega para votar faltando 5 minutos em SP

Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, votou no fim da tarde deste domingo (6) no Centro Educacional Brandão, em Indianópolis, na zona sul da capital paulista.

Ele chegou às 16h55, cinco minutos antes do fechamento dos portões para a votação, sendo o último dos candidatos a votar. O influenciador desceu do carro descalço e subiu no veículo para saudar o público presente no local.

“Eu marquei com a imprensa 16h30 e escolhi vim nesses últimos minutos. Vim descalço para mostrar meu sentimento de como foi a perseguição nessa campanha eleitoral. Um candidato ficar sem seu único meio nas últimas horas, uma decisão completamente desproporcional. Decidi vim nos últimos minutos para falar que os últimos serão os primeiros”, disse Marçal.

O candidato do PRTB voltou a levantar suspeitas sobre o resultado das eleições ao afirmar que “se não ganhar, tem rolo”.

Segundo o Datafolha de sábado (5), Marçal tem 26% das intenções de votos válidos, empatado numericamente em segundo lugar com Ricardo Nunes e em empate técnico com Guilherme Boulos (PSol), que tem 29%.

