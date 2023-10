Marçal Filho lidera em Dourados

Faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2024, as articulações começam a ser feitas e a população aparenta já ter suas escolhas, mesmo antes de começar o período eleitoral. Para a Prefeitura de Dourados, apenas dois nomes aparecem com dois dígitos, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ranking.

No levantamento espontâneo, em que o entrevistado escolhe um candidato aleatoriamente, o ex-deputado estadual Marçal Filho (PP) lidera a disputa, com 23,2% das intenções de votos, enquanto em 2º lugar aparece o vice-governador Barbosinha (PP), com 10,4%. Logo atrás está o atual prefeito Alan Guedes (PP), com 4%.

Marçal Filho aparecendo liderando também no levantamento estimulado, que teve três cenários. Na estimulada 1, Marçal Filho tem 32,5%, seguido bem de longe por Barbosinha, com 16%, e, logo atrás, estão Alan Guedes, com 6,2%, e Lia Nogueira, com 5%.

Já no segundo cenário do levantamento estimulado, Marçal Filho mantém a liderança, com 34,2%, tendo muito atrás Barbosinha, com 17,10%, Alan Guedes, com 7,2%, Geraldo Resende, com 5,1%, Tiago Botelho, com 3%, Rodolfo Nogueira, com 2%, e Soraya Thronicke, com 1%.

No terceiro e último cenário do levantamento estimulado, Marçal Filho ainda é o líder, com 36,2%, tendo em 2º lugar Barbosinha, com 18%, Alan Guedes, com 8,2%, Lia Nogueira, com 7%, e Tiago Botelho, 5,4%.

Os dados do levantamento foram colhidos nos dias 1º e 3 de outubro de 2023, junto a 1.000 moradores. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3%, para mais ou para menos.

A amostra atinge um grau de confiança de 95% e a margem de erro máxima esmada foi de 2.75%, para mais ou para menos

