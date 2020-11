Marquinhos anuncia 45 obras e prevê gastos de R$ 1,3 bilhão

O prefeito Marquinhos Trad, anunciou nesta sexta-feira (27) o Pacote de gastos que prevê R$ 1,3 bilhão em obras e investimentos públicos e 24 mil empregos, somando projetos de pavimentação, segunda etapa do Reviva Centro e reformulação do Programa de Incentivos para Desenvolvimento Econômico Social (Prodes), que prevê isenção de 100% sobre impostos.

As medidas fazem parte do programa de desenvolvimento anunciado ma manhã desta sexta (27), no Parque Jacques da Luz, no Bairro Moreninhas III. O programa tem quatro eixos: obras e investimentos públicos; medidas de desburocratização de empreendimentos privados; incentivos fiscais, extinção de taxas municipais, acesso ao microcrédito, reinclusão produtiva e programas sociais às famílias impactadas.

Serão 45 obras que serão feitas, que prevê os 24 mil empregos. Boa parte dos projetos já tinha sido anunciados em outro oportunidade pela Prefeitura, como pavimentação dos bairros Rita Vieira, Parque Dalas; Oliveira; Nova Campo Grande (etapa A e B); Nova Lima (etapas B, C e D); Nasser (etapas A e B); Seminário (etapa A); Atlântico Sul (etapa C); Mata do Jacinto (etapa D; Sírio Libanês e Vila Lídia; Jardim Centenário e Jardim Noroeste.

Conforme o prefeito Marquinhos Trad, algumas destas obras já estão com a licitação em andamento e outras em fase de contrato com as empresas selecionadas. Foi assinada a autorização para primeira etapa de pavimentação no Rita Vieira. A obra tem previsão de um ano e três meses e um investimento de R$ 18.746.956,44, que serão gastos em 14,5 km de pavimentação, 4,5 km de recapeamento e 5,6 km de drenagem.

O prefeito informou que vai acontecer a segunda etapa do Reviva Centro, com a reforma de 80 quadras da região central. Ainda terá vai acontecer o recapeamento em ‘várias regiões de Campo Grande’ e reforma da Avenida Duque de Caxias entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande e o Núcleo Industrial de Campo Grande, estão inclusos no pacote.

Habitação

No pacote da prefeitura está a construção de 800 moradias na região central e entrega de 2 mil unidades habitacionais em 2021, no Jardim Mato Grosso; Laranjeiras; Sírio Libanês I, II e II; Canguru; Amando Tibana; Aero Rancho e Residencial Inápolis.

Esporte e lazer

Ainda vai acontecer a reforma de praças e parques públicos. Onde boa parte está com licitação em andamento ou em execução. São eles: parques Ayrton Senna; Jacques da Luz; Sóter; Mata do Jacinto; Orla Morena e Horto Florestal e praças Elias Gadia; VIla Nasser; Aquidauana; Imigrantes; Rádio Clube e dos Arquitetos.

Estão no pacote ainda, locais que já foram anunciados recentemente, como o Parque de Esportes Radicais no antigo aterro de resíduos no Jardim Noroeste, construção da piscina olímpica, revitalização da Lagoa Itatiaia e das praças esportivas e campos de futebol dos Bairros Jardim Felicidade, Jardim Centenário, Núcleo Industrial e Aero Rancho.

A Cidade do Natal será revitalizada e a área da antiga rodoviária será requalificada. Também já próximo da fase de licitação, a reforma do Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural da Avenida Bom Pastor.

Mobilidade urbana

O gestor de Campo Grande, falou sobre o trânsporte, onde terá obras em pontos de engarrafamento para que o veículos e pedestres tenham mais segurança, como as Avenidas Euler de Azevedo com a Mascarenhas de Morais e Três Barras com Marques de Lavradio. Nestes locais, a estrutura de trânsito será reordenada. Neste caso, ainda não foram lançadas licitações.

Serão feitos corredores de transporte coletivo na Rua Rui Barbosa e na Avenida Calógeras, além das Avenidas Gury Marques e Marechal Deodoro e reformas dos terminas de ônibus de Campo Grande. Alguns contratos foram fechados e outras licitações estão no início.

Obras paradas

As Unidade Básica da Saúde da Família (UBSFs) do Jardim das Perdizes, Jardim Presidente e Santa Emília vão ser concluídas. O mesmo está previsto para Escola Municipal de Educação Infantil (EMEIs) dos Bairros Zé Pereira, Popular e Vila Nasser. Ainda foi listada a construção da escola na Vila Natália.

Conclusão de obras

O Terminal Intermodal de Cargas de Campo Grande será concluído. Serão construidas pontes de concreto da zona rural e 35 projetos de leis permitindo a doação de terrenos e benefícios fiscais serão enviados para Câmara Municipal votar, segundo o município. Serão regulamentados 35 empreendimentos para atuação no Polo Empresarial Sul.

O município vai fechar parceria com o Detran para compra de oito motocicletas, duas camionetes e uma van para Guarda Municipal.

