Marquinhos autoriza abertura de agÃªncias bancÃ¡rias na capital

O Prefeito Marquinhos trad autorizou por meio de Decreto Municipal a abertura gradual das agências bancárias de Campo Grande à partir desta terça-feira (31). Serão permitidos apenas atendimentos para serviços que não podem ser feitos por terminais eletrônicos. O anúncio foi feito há pouco por uma transmissão ao vivo pelo Facebook.

De acordo com Marquinhos, a volta de outros setores da atividade econômica será feita de forma gradual e conforme os dados epidemiológicos relacionados ao novo coronavírus (Covid-19). “Nesta terça serão abertas apenas as agências bancárias, dentro das recomendações do Ministério da Saúde. Nesses locais, não poderão haver aglomerações e o atendimento priorizado para os clientes que têm mais dificuldades com os serviços autónomos. Em relação aos outros setores, a volta gradual será feita apenas após no próximo dia 7 de abril, quando o nosso Decreto de isolamento social vencerá", projetou.

Também participou da transmissão o secretário municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa. O secretário informou que a Prefeitura está ouvindo representantes de diversas categorias e tentando viabilizar regras de prevenção para a volta gradual de algumas atividades econômicas.

“Existem segmentos que oferecem mais risco à saúde dos trabalhadores e dos clientes, como o setor da estética. Outras não existem contato tão próximo, ou seja, retomada é mais facilitada. Portanto, o que eu tenho dizer a população é que ela não deixem de atender as recomendações das autoridades de saúde, mesmo que porventura as pessoas tenham que sair ou voltem a trabalhar. Devemos continuar em alerta máximo para venceremos essa pendemia”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também