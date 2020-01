Marquinhos vai tirar férias e Adriane assume comando

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) anunciou que entrará de férias nessa sexta-feira (3) e aproveitará o tempo livre para viajar com a sua família para a região nordeste do país.

Como não é uma viagem internacional, o prefeito disse que não será necessário uma solenidade de transferência de cargo e quem assumirá a prefeitura em sua ausência será a vice-prefeita, Adriane Lopes (PEN).

Durante coletiva, o prefeito disse que entrará de recesso amanhã e só retornará no dia 12 desse mês.

Marquinhos vai curtir um tempo com a sua família na cidade paradisíaca de Fortaleza, no estado do Ceará.

