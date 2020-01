Marquinhos é destaque em ranking nacional de prefeitos

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) é um dos destaques em levantamento nacional que elencou os prefeitos das capitais brasileiras com maior número de promessas cumpridas até o terceiro ano do mandato que teve início em 1º de janeiro de 2017.

As promessas na qual o levantamento do G1 tem como base foram às usadas na campanha de 2016 e registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com o ranking, das 45 promessas feitas por Marquinhos, 32 foram cumpridas, quatro foram cumpridas em parte e nove ainda não foram executadas.

As promessas que o prefeito de Campo Grande cumpriu foram: Implantar a Central de Gerenciamento Estratégico de Campo Grande, Criar a Central de Projetos, Criar a Secretaria de Assuntos Fundiários, Criar o canal Fala Prefeito, Criar o programa 'Força Jovem, Criar programa de incentivo aos produtores rurais, Criar a Superintendência de Comércio Exterior, Criar a Escola de Educação Empreendedora, criar centro de apoio à produção para comerciantes nos distritos rurais, Atender crianças e adolescentes nas férias, Revisar salários dos professores, Criar o projeto Palco Campo Grande Itinerante, Criar vagas nos Ceinfs existente, Estabelecer gestão democrática nas escolas, Adequar a Praça do Papa para eventos, Criar o projeto Atleta em Ação, Revitalizar e cercar praças, Reformar e reativar parques interditados, Aumentar número de academias ao ar livre, Criar o projeto 'Meu Terreno, Minha Casa', Implantar o modelo Cidade Inteligente, Cobrir pontos de ônibus, Ampliar extensão de ciclovias, Ampliar extensão de ciclovias, Realizar concursos públicos na saúde, Construir o Laboratório Municipal do Controle da Qualidade da Água, Informatizar e integrar dados de pacientes, Construir o Laboratório Municipal de Exames, Criar a Polícia Metropolitana, Trocar lâmpadas de mercúrio por LED nas vias públicas, Criar aplicativo para dados de transparência.

As que foram cumpridas em parte são: Dobrar viaturas e reforçar efetivo da Guarda Municipal, Padronizar calçadas com acessibilidade e sinalização, Construir, reformar e concluir Ceinfs e Não aumentar impostos e rever IPTU.

O G1 não elencou como ficou a classificação dos prefeitos, apenas divulgou os números das promessas: cumpridas, não cumpridas e em andamento.

O JD1 Notícias fez o cálculo para facilitar a leitura e deixar claro quem mais cumpriu as promessas feitas na eleição de 2016.

Veja como ficou:

1. 75% MARCHEZAN de Porto Alegre

2. 71,11% MARQUINHOS TRAD de Campo Grande

3. 61,29% GEAN de Florianópolis

4. 59,26% MARCUS E SOCORRO de Rio Branco

5. 55,56% GRECA de Curitiba

6. 52,38% CLÉCIO de Macapá

7. 50% EMANUEL de Cuiabá

8. 42,59% LUCIANO de Vitória

9. 41,18% EDVALDO de Aracaju

10. 38,24% ACM NETO de Salvador

11. 37,50% ARTHUR de Manaus

12. 37,50% DORIA E COVAS de São Paulo

13. 37,14% CARLOS EDUARDO E ÁLVARO de Natal

14. 36,07% CARTAXO de João Pessoa

15. 34,21% KALIL de Belo Horizonte

16. 33,33% HILDON de Porto Velho

17. 33,33% ROBERTO de Fortaleza

18. 33,33% ZENALDO de Belém

19. 32% TERESA de Boa Vista

20. 31,58% AMASTHA E CINTHIA de Palmas

21. 30% IRIS de Goiânia

22. 27,03% EDIVALDO de São Luís

23. 23,71% RUI PALMEIRA de Maceió

24. 20% FIRMINO de Teresina

25. 18,18% GERALDO de Recife

26. 13,33% CRIVELLA de Rio de Janeiro

