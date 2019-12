Marquinhos cita Bolsonaro sobre aumento de tarifa e dispara: “Não depende de mim”

O prefeito Marquinhos Trad disse nesta sexta-feira (20) que não tem como mexer no novo preço da tarifa de ônibus que passará de R$ 3,95 para R$ 4,11, após estudos da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), que resultou na necessidade do aumento.

Marquinhos elencou três pontos para explicar o motivo pelo qual não conseguirá “negar” o reajuste: a inflação, o preço do óleo diesel e o reajuste no salário dos motoristas. “Se esses três pontos forem negativos, a tarifa diminui. Se esses três pontos forem positivos, aumenta. Esse número não tem como o prefeito mexer. Se eu não der, eles entram na Justiça e ganham”, afirmou.

Ao opinar sobre uma possível solução para o não aumento da tarifa, o prefeito citou o presidente Jair Bolsonaro. “O que faz para abaixar? Bolsonaro que não deixe ter inflação! Bolsonaro que não deixe aumentar o óleo diesel e que os trabalhadores de lá não tenham reajuste. Não depende de mim”, disparou.

O aumento da tarifa de ônibus está nas mãos do prefeito, assim que o prefeito aprovar, será publicado no Diário Oficial e, no dia seguinte à publicação, começará a valer.

