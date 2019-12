MDB pode apoiar reeleição de Marquinhos, diz Simone

A Senadora Simone Tebet (MDB) fez uma avaliação sobre a atuação dela na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) e avaliou o cenário político em Mato Grosso do Sul nessa quarta-feira (18).

A senadora também falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo Congresso na relação com o presidente da República, Jair Bolsonaro. "Foram várias mudanças, parece que foram dois anos, tivemos cortes, novas conquistas", explicou.

Para Campo Grande, Simone considera que, se for o caso, acha natural um alinhamento com o PSD de Marcos Trad que buscará reeleição.

A senadora descarta a possibilidade de se candidatar a prefeitura da capital. "Primeiro acho que o MDB tem que lançar quantos candidatos conseguirem alcançar as prefeituras, temos que ser parceiros e deixar outros candidatos, se tivermos condiçoes de lançar outros candidatos, ok, minha missão nesse momento é outro, posso ajudar a capital não sendo candidata, mas com outros recursos".

Sobre o presidente e economia, a senadora avalia que Jair falhou em não mandar a reforma tributária para Câmara dos Deputados, acendeu uma luz amarela . "Única reforma efetiva e fundamental que vai fazer a economia reagir e aparecer empregos que faltam, melhorar a renda do trabalhador, é a reforma tributária, que pode unificar imposta e desburocratizar, sem aumentar", comentou.

Simone pontuou que o MDB precisa participar ativamente do processo eleitoral em 2020 com candidatos competitivos nas cidades onde for possível. "Não vamos dar ao partido um ministério, o MDB tem que ajudar o presidente e o Brasil, sendo independente".

A parlamentar também acrescentou que é necessário que o partido se alie a outras siglas onde não houver condição de disputa.

