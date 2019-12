Simone quer aprovar pacote anticrime ainda este ano

Mauro Silva, com informações do O Globo

A senadora e presidente da Comissão de Constituição e Justiça ( CCJ ), Simone Tebet (MDB-MS), tenta costurar um acordo para que o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, seja votado no colegiado ainda este ano. As negociações de responsável pela comissão acontecerem nesta quinta-feira (5) em Brasília.

Para isso, a comissão teria que votar antes o projeto que institui prisão após condenação em segunda instância por meio da alteração do Código de Processo Penal ( CPP ), o primeiro item da próxima reunião, marcada para a terça que vem.

“Se o presidente (do Senado) Davi (Alcolumbre) quiser, a gente pode pautar quantas sessões forem necessárias para avançar com o pacote anticrime ainda este ano no Senado”, declarou a Simone depois de conversar com outros senadores.

Alcolumbre ainda não se posicionou sobre como será as tratativas do projeto no Senado.

Apesar de não concordar integralmente com o texto que saiu da Câmara, com mudanças na proposta original de Moro, a senadora sul-mato-grossense acredita que o melhor caminho é referendar o texto e, depois, tentar aprovar mudanças no ano que vem, por meio de outros projetos de lei.

A senadora diz que essa seria a medida pragmática, tendo em vista que qualquer alteração no texto levaria o projeto de volta para a Câmara. Os deputados, por sua vez, provavelmente retomariam o texto aprovado pelo plenário na quarta.

