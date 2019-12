Reinaldo e Marquinhos pagam o 13º nesta quarta

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e o prefeito, Marquinhos Trad, realizaram o depósito do 13° salário dos servidores nesta quarta-feira (18) e o saque estará disponível pelo Banco do Brasil nesta quinta-feira (19).

A folha de pagamento do décimo terceiro dos servidores estaduais deste ano foi de R$376 milhões para as 79,9 mil matrículas. Segundo a assessoria do governador, o número de matrículas não corresponde necessariamente ao de servidores. “Se você é contratado pelo governo, você tem uma matrícula, porém tem servidores que são concursados e tem um cargo de confiança, assim obtendo mais uma matrícula”, explicou.

O décimo terceiro dos 25 mil servidores públicos correspondeu a uma quantia de R$ 102 milhões.

Mato Grosso do Sul é um dos cinco estados brasileiros que cumprem com o compromisso do depóstito dos salários até o quinto dia útil de cada mês.

Esse pagamento antecipado se deve ao bom resultado da arrecadação do Refis Natalino e pela antecipação do IPTU 2020 por parte dos contribuintes.

Deixe seu Comentário

Leia Também