Reinaldo pagará 13º na quarta-feira

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, fará o depósito do 13° salário dos servidores na quarta-feira (18). Saque do benefício estará disponível pelo Banco do Brasil no dia seguinte

O recurso para pagamento de salários no Estado, do 13° de novembro e dezembro soma R$ 1,4 bilhão. Os depósitos iniciaram dia 3 de dezembro e terminam dia 3 de janeiro de 2020.

Mato Grosso do Sul é um dos cinco estados brasileiros que cumprem com o compromisso do depóstito dos salários até o quinto dia útil de cada mês.

Deixe seu Comentário

Leia Também