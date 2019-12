Pedrossian Neto confirma 13º dos servidores municipais para sexta-feira

O secretário Municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, afirmou que o 13º dos servidores municipais estará na conta nesta sexta-feira (20). Conforme o titular da pasta a folha custa à Prefeitura de Campo Grande um total de R$ 102 milhões, a confirmação do pagamento aconteceu durante o evento que marcou a doação do Clube Surian ao município na tarde desta terça-feira (17).

“Depositaremos na quinta-feira (19) e estará disponível para saque no dia seguinte”, afirmou Pedrossian.

LOA 2020

Em relação a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020, que prevê uma receita de R$ 4,3 bilhões e crescimento de 7,3% em relação ao valor que foi proposto para este ano, e aprovada pelos vereadores na tarde de hoje, Pedrossian Neto afirmou que o total é o suficiente para o Poder Executivo realizar os trabalhos.

“O valor é o suficiente, é um orçamento que reflete o quarto ano de uma gestão, então é uma verba muito mais voltada para a conclusão de diversos projetos sem perder o caráter social que o prefeito sempre pediu ao seu o secretariado”, disse Neto.

“É um orçamento que tem a área da saúde muito prestigiada, a obrigação federal é reservar 15% para esta área, nós estamos investindo mais do que o dobro o que é muito importante. A assistência social é a pasta com maior investimento de toda a história de Campo Grande, por último esses R$ 4 bilhões contemplará investimentos que inclui obras no centro, pavimentação de diversos bairros, enfim com entregas à população”, acrescentou.

