Pedrossian Neto diz que R$ 16 mi do pré-sal é "surpresa positiva"

É provável que ainda no ano de 2019, Campo Grande receba R$ 16 milhões advindos dos recursos arrecadados nos leilões do pré-sal. O Senado aprovou, na semana passada, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que permite à União compartilhar os recursos com estados e municípios. Mato Grosso do Sul deverá receber R$ 185,5 milhões.



“Não é um dinheiro que nós vamos ter a mais, e que vai sobrar. É para pagar contas em atraso, esse dinheiro vai para o caixa único”, explicou Pedrossian Neto, secretário Municipal de Finanças e Planejamento.



Ainda conforme o secretário em entrevista para o JD1, “eu acho que é um valor considerável, um dinheiro que não estava no orçamento, é uma surpresa positiva. Qualquer recurso que vier hoje para Campo Grande é muito bem-vindo, sobretudo diante do momento em que nós estamos vivendo de crise e de acerto econômico e financeiro. É muito positivo salutar”.



Além dos R$ 185,5 milhões que serão destinados a Mato Grosso do Sul, os municípios do estado serão contemplados com R$ 160 milhões que serão divididos entre as cidades, de acordo com Rieffe Julianelli, que é secretário-adjunto da Secretaria de Fazenda (Sefaz).

