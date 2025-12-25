Médico de Bolsonaro detalha cirurgia e não descarta novo procedimento

O médico de Jair Bolsonaro (PL) detalhou, em conversa com jornalistas na tarde desta quinta-feira (25), em Brasília, como foi a cirugia realizada pela manhã no ex-presidente e não descartou a necessidade de um novo procedimento em breve.

Bolsonaro passou por uma cirurgia de correção de hérnia inguinal bilateral no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento começou por volta das 9h40, durou cerca de três horas, e ocorreu conforme o previsto, sem intercorrências. O ex-presidente deve ficar internado ao menos até segunda-feira (29).

"O procedimento transcorreu sem nenhuma intercorrência. Ele tomou anestesia geral, já está acordado, já está no quarto, inclusive. Agora, no pós-operatório imediato, ele deve se alimentar, e agora, nesses próximos dias, os cuidados serão voltados à analgesia, fisioterapia e profilaxia de tromboembolismo”, disse o cirurgião Cláudio Birolini.

Segundo ele, a hérnia foi corrigida e foi colocado um reforço feito de polipropileno na parede abdominal do ex-presidente. Na próxima segunda-feira, os médicos vão avaliar se Bolsonaro deve ser submetido a um novo procedimento para amenizar as crises de soluço que ele vem tendo há meses.

“Estamos inserindo um novo tratamento mais otimizado, aí nós vamos ver como é a evolução clínica dele, como está espaçado o quadro de soluços. É um sintoma que preocupa muito, porque ele prejudica o sono. E é uma preocupação nossa”, explicou Cláudio Birolini.

Bolsonaro passou pelo procedimento um dia após ter sido autorizado a deixar a Superintendência da PF, onde cumpre pena, após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Flávio é o sucessor

Enquanto Bolsonaro passava pela cirurgia, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) leu, em frente ao hospital, uma carta escrita pelo pai na qual ele confirma a indicação do filho como pré-candidato à Presidência da República. No texto, o ex-presidente também fala sobre seu estado de saúde.

“Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil”, inicia Bolsonaro na carta lida por Flávio para jornalistas. “Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026”, segue ele.

Ele ainda completa: “Entrego o que há de mais importante em vida de um pai: o próprio filho, para manter viva a chama do nosso Brasil. Tenho fé em uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representatividade daqueles que confiaram em mim”.

