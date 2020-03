O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (18), na abertura de entrevista coletiva sobre as medidas contra o coronavírus, que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, de 61 anos, testou positivo para a Covid-19.



“Além do general Heleno, que teve contato com alguns aqui, também tivemos positivo agora o teste do ministro das Minas e Energia, o almirante Bento. Então obviamente, o cuidado nosso tem que ser redobrado”, disse o presidente.



Na manhã desta quarta-feira, o general Augusto Heleno, do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), em publicação no Twitter, afirmou que aguarda a contraprova da FioCruz (Fundação Oswaldo Cruz) para confirmar o diagnóstico.

