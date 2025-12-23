Moraes não autoriza que Flávio e Carlos acompanhem pai em cirurgia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes vetou, nesta terça-feira (23), que acompanhantes fiquem com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Tirando a mulher do ex-chefe do Executivo, Michelle Bolsonaro, ninguém mais está autorizado. Os filhos, o senador Flávio e o ex-vereador Carlos Bolsonaro, só podem visitar com “prévia autorização judicial”.

“Autorizo a presença da esposa do custodiado, Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, como acompanhante durante toda sua internação, observadas as regras do hospital. As demais visitas somente poderão ocorrer com prévia autorização judicial”, escreveu Moraes na decisão.

O ex-presidente ficará internado no DF Star, hospital em Brasília, a partir de quarta-feira (24). A cirurgia no abdômen está marcada para o dia seguinte, na quinta-feira (25), em pleno dia de Natal.

Moraes tomou a decisão após a Procuradoria-Geral da República (PGR) também se manifestar favorável à realização do procedimento cirúrgico. Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal desde o dia 22 de novembro, após queimar a tornozeleira eletrônica que usava em prisão domiciliar.

Moraes autorizou a cirurgia após a Polícia Federal realizar perícia em Bolsonaro e identificar duas hérnias inguinais.

