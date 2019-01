Sérgio Moro em seu discurso, nesta quarta-feira (2) foi categórico em dizer que suas prioridades serão o combate à corrupção e violência. O ministro da Justiça e Segurança Pública relatou que um plano anticorrupção está quase finalizado e, será enviado ao Congresso Nacional, e ainda será definida uma parceria de cooperação com todos os Estados para poder ampliar o sistema de segurança pública em todo país.

“A população precisa ter confiança no governo e alertou que os desvios de recursos públicos atingem fortemente as camadas mais vulneráveis que dependem essencialmente dos serviços públicos. “Fazer a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo será nosso lema”, afirma Moro.

Mas no âmbito internacional, as parcerias com outros países irão dar agilidade na recuperação de ativos. “Não deve ter porto seguro para criminosos no exterior e o Brasil jamais será porto seguro para criminosos”, afirmou o ministro.

Moro diz que trabalha com propostas simples, mas eficazes. O ministro ainda citou a proibição de progressão de regime para membros de organizações criminosas, falou sobre mecanismos para agilizar o processo da Justiça quando há confissões.

