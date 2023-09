Nelsinho comemora pacote de R$ 88 milhões em obras para a Capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Pelo menos R$ 88,2 milhões dos quase R$ 150 milhões de convênios assinados ontem (11), pelo governador Eduardo Riedel e pela prefeita Adriane Lopes para Campo Grande, foram viabilizados pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Ao todo, o parlamentar garantiu mais de 58% do recurso para obras de infraestrutura na capital sul-mato-grossense. Foram R$ 70 milhões conquistados através da bancada e os outros R$ 17 milhões de recursos individuais do senador.

“Estamos juntos com o governo do Estado, governador Riedel, e com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, prefeita Adriane Lopes”, anunciou o senador Nelsinho Trad. Confira:





