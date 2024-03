Nelsinho se empenha por agricultores endividados

O senador Nelsinho Trad, buscando mediar o agronegócio sul-mato-grossense e o governo federal, em meio à uma crise no setor, tem se mobilizado para garantir a implementação de medidas urgentes que prometam alívio e suporte aos produtores locais.

“Na condição de senador da República, do mesmo partido do ministro da Agricultura, que eu também sou do PSD, o mesmo partido do ministro Carlos Fávaro, nós estamos funcionando como um mediador, uma ponte que pega na mão do ministro, que é do governo federal, e coloca a mão no setor do agronegócio pra que isso possa se conectar e avançar cada vez mais nessas questões”, afirmou o senador em entrevista onde falou sobre o assunto.

Na semana passada, Nelsinho participou de uma reunião que resultou no anúncio de medidas estratégicas pelo Ministério da Agricultura, como a implementação de uma linha emergencial de capital de giro e a prorrogação das parcelas de investimentos.

“Ocorreu um problema relacionado a um calor extremo, a uma situação que não estava no contexto daquilo que foi previamente pactuado lá atrás. É ter um olhar diferente para esse pessoal. O que a gente pede é exatamente isso porque a gente sabe que em se fazendo isso, a gente vai ter um impulso maior na frente para que outras linhas de créditos possam ser disponibilizadas, para que novos investimentos possam ser feitos, para que emprego e renda possam ser gerados”, afirmou o sul-mato-grossense sobre a importância dessas medidas para o setor como um todo.

